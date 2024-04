Polizeieinsatz in Bonn Teile der Nordbrücken-Verkleidung haben sich gelöst

Bonn · Polizei und Ordnungsamt sind am Mittwochvormittag in die Römerstraße in Bonn ausgerückt. Die Brückenverkleidung der Nordbrücke hatte sich gelöst, Teile sind zu Boden gestürzt. Der Bereich wurde abgesperrt.

10.04.2024 , 12:23 Uhr

Aus der Verkleidung der Nordbrücke in Bonn hat sich ein Teil gelöst. Foto: Axel Vogel





Teile der Nordbrückenverkleidung haben sich am Mittwochvormittag gelöst. Wie Polizeisprecher Robert Scholten mitteilte, hätten sich Glasteile gelöst und seien im Bereich des Fuß- und Radweges, der unterhalb der Bonner Nordbrücke von der Römerstraße zum Römerbad und zum Rhein führt, zu Boden gefallen. Ein Anwohner habe dies bei der Polizei gemeldet. Ob es sich um echtes Glas oder Plexiglas handelt, sei noch unklar. Nach dem Hinweis seien Polizei und Ordnungsamt zur Römerstraße ausgerückt. Die Einsatzkräfte sperrten den Fuß- und Radweg in dem Bereich zwischenzeitlich ab. Die Autobahnpolizei kontrollierte die Verkleidung auf weitere lose Teile. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)