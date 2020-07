Erneuter Vandalismus : Unbekannte reißen auf dem Nordfriedhof Kreuze aus der Verankerung

BONN. Am vergangenen Wochenende sind erneut mehrere Gräber auf dem Bonner Nordfriedhof beschädigt worden. Unter anderem wurden Kreuze aus der Verankerung gerissen, die Schäden sind laut Stadt massiv.

Herausgerissene Holzkreuze, zertrampelte Blumenbeete, aus der Verankerung gerissene Grablichter: Erneut haben Unbekannte am Wochenende mehrere Gräber auf dem Nordfriedhof beschädigt. Seit einiger Zeit treffen sich dort offenbar regelmäßig mehrere Jugendliche zu nächtlichen Trinkgelagen. „Flüssiges Wachs war über die Grabsteine gekippt worden und überall auf den Wegen lagen herausgerissene Blumen“, ärgert sich Elisabeth Kruckel. „Wie herzlos können Menschen nur sein“, beklagt sich ein anderer Friedhofsbesucher.

Seit Anfang Mai gibt es regelmäßig Beschwerden über Vandalismus und blinde Zerstörungswut auf dem Nordfriedhof. Um das Problem in den Griff zu bekommen, lässt die Stadt den Friedhof bereits seit Wochen nachts abschließen. Von abends 20 Uhr bis morgens 7.30 Uhr werden die Eingangstore abgesperrt. In der Woche wird das von Mitarbeitern im Amt für Stadtgrün übernommen, am Wochenende ist ein Schließdienst im Einsatz. Verriegelte Türen sind für die nächtlichen Besucher allerdings kein Hindernis. „Über die Mauern kann man ganz gut klettern“, sagt Kruckel. Gerade für Jugendliche sei das kein Problem.