Kreditkartenantrag mit gefälschten Personalien Unbekannter entwendet Rucksack aus Restaurant in der Bonner Nordstadt

Ein unbekannter Mann soll am 1. November 2022 in einem Restaurant in der Bonner Nordstadt einen Rucksack entwendet haben, in dem sich unter anderem eine Geldbörse mit Dokumenten und Bargeld sowie ein Smartphone befunden hatten. Das meldet die Polizei Bonn. Zur Tatzeit gegen 17.05 Uhr wurde er von der Videoüberwachung des Restaurants aufgezeichnet. Der Tatverdächtige habe anschließend die Personalien der Geschädigten genutzt, um bei einem Online-Versandhandel zu bestellen und bei einer Bank einen Kreditkartenantrag zu stellen, so die Polizei.