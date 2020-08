Sperrung noch bis Mittwoch : Gehweg durch Bonner Nordunterführung gesperrt

Bonn Der Gehweg durch die Nordunterführung am Bonner Hauptbahnhof bleibt noch bis Mittwoch gesperrt. Grund dafür sind Vorbereitungen für eine neue Fußgängerbrücke.

Bereits seit Montag ist der Gehweg durch die Nordunterführung am Hauptbahnhof in Bonn gesperrt. Anlass sind Vorbereitungen für die neue Fußgängerbrücke, die künftig das Parkhaus an der Rabinstraße mit Bahnsteig 1 verbinden wird. Die Sperrung soll noch bis einschließlich Mittwoch erhalten bleiben, teilte das Presseamt der Stadt Bonn auf Anfrage mit.