Falschparker und Baustellen nerven die Radfahrer : Note 4,2 für Bonn im Fahrradklimatest

Per Fahrrad gut geschützt durch den Verkehr: Was in der Welchnonnestraße eingerichtet wurde soll nach Wunsch vieler Radfahrer auch woanders möglich sein. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Bonn Bonn hat sich beim Fahrradklimatest des ADFC nicht verbessert. Vor allem das Sicherheitsgefühl hat die Bewertung nach unten gezogen. OB Dörner: „Über den Bertha-von-Suttner-Platz würde ich mit meinen Kindern nicht fahren.“

Mit Blick auf die Sicherheit stimmte Oberbürgermeisterin Katja Dörner voll zu. „Über den Bertha-von-Suttner-Platz würde ich mit meinen Kindern nicht fahren“, sagte sie. Links und rechts würden die Fahrzeuge vorbeirauschen, was kein gutes Gefühl hinterlasse. Und auch die als Radvorrangstraßen ausgewiesen Bereiche der Altstadt störten sie. „Die werden von den Autos genutzt, als gäbe es die Bereiche nicht.“ Manches werde Zeit in der Umsetzung brauchen, wie etwa das angestrebte durchgehende Radwegenetz. „Deshalb benötigen wir zusätzlich schnelle Verbesserungen, um die Verkehrswende auch für die Bonnerinnen und Bonner kurz- und mittelfristig spürbar zu machen, beispielsweise die zusätzlichen Protected Bike Lanes und die Grünpfeile an wichtigen Kreuzungen.“ Die geschützten Fahrspuren werde es jedoch nicht an allen wichtigen Verkehrsstraßen geben, dabei seien auch gesetzliche Regelungen entscheidend. Vielerorts werde es auf Umweltspuren hinauslaufen, die beispielsweise mit dem Busverkehr kombiniert würden. Was sie kurzfristig angehen will, ist die Kontrolle von Falschparkern auf den Radwegen. Auch der Ausbau von sicheren Stellplätzen in der City soll bis zur nächsten Umfrage im Herbst 2022 vorangeschritten sein. Als konkretes Projekt nannte sie das Fahrradparkhaus in Bad Godesberg. „Das wird bis dahin nicht stehen, aber die Planung wird sehr klar sein.“ Den Radweg entlang des Tausendfüßler hat Dörner trotz aller Widerstände noch nicht abgeschrieben, man warte auf eine Stellungnahme des Bundes.