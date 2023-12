Die Woche in Bonn Mit Böllern, Fliegenpilzen und Marzipan-Schweinchen in die Zukunft

Konrads Duden hilft in allen Lebenslagen. Das Standardwerk erklärt den Begriff Feuerwerk mit den Worten: „Durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern hervorgebrachte Lichteffekte (am Nachthimmel).“ Nun wäre das also auch geklärt. Noch ein wenig interessanter sind die Ursprünge, die der mittlerweile in Teilen der Bevölkerung verpönten Böllerei zugrunde liegen. Ursprünglich wollten die Menschen mit diesem heidnischen Brauch böse Geister bekämpfen. Bevor die Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH mit Sitz in Eitorf an den Start ging, taten sie das gerne auch mit dem Schlagen auf Töpfe und Pfannen. Was ebenso rumlag und gerade zur Hand war.