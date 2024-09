Umzüge in Bonn Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben

Dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt, sagt der Volksmund. So weit sind wir bei der Bonner Stadtverwaltung glücklicherweise noch nicht. Wenn die rund 1500 Beschäftigen im bekanntlich maroden Stadthaus ihre Büros räumen und in Interimsquartiere in Beuel, Bad Godesberg, Bonner Norden und sonst wohin umziehen müssen, ist es nach unserer Zeitrechnung erst der zweite Umzug. Denn vor dem Bau der vier Verwaltungstürme in den 1970er Jahren am Berliner Platz war das 1922 ursprünglich als Verwaltungsgebäude für die französische Besatzungsmacht errichtete imposante Gebäude am Bottlerplatz samt dem später erbauten sogenannten Siemensgebäude am Mülheimer Platz viele Jahre Domizil der städtischen Verwaltung. Der Siemensbau ist längst wieder abgerissen und damit Geschichte, das Alte Stadthaus nach aufwendiger Sanierung samt Anbau heute das Haus der Bildung.