Warnstreiks in NRW Beschäftigte der Uniklinik Bonn streiken am Donnerstag

An der Heinrich-Heine-Universität, der Bielefelder Uni und am Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg gab es am Dienstag ebenfalls Arbeitsniederlegungen. Am Mittwoch sind Ausstände an den Unikliniken in Essen, Köln und Münster sowie bei verschiedenen Behörden geplant, etwa bei der Kölner Staatsanwaltschaft. Am Donnerstag wird Verdi-Plänen zufolge unter anderem die Bonner Uniklinik betroffen sein. In dem festgefahrenen Tarifkonflikt fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten, mindestens aber 500 Euro. Den Arbeitgebern ist das zu viel.