Wahlanalyse in Bonner Bezirken : Wahlbeteiligung war in Hardtberg am geringsten

Wahlbeteiligung war in Hardtberg am geringsten

Bonn Die Bonner haben gewählt, aber durchaus unterschiedlich. Egal, ob man die Ergebnisse der NRW-Wahl in einzelnen Stimmbezirken betrachtet oder ganze Stadtbezirke, gibt es Unterschiede bei den Parteien.

Vergleicht man hier die vier Stadtbezirken, gibt es eine starke Abweichung in Hardtberg. Hier nutzten 56,4 Prozent der Wahlberechtigten die Möglichkeit zur Stimmabgabe. Zum Vergleich: In Beuel waren es 64,2, im Stadtbezirk Bonn 62,1 und in Bad Godesberg 61,2 Prozent Wahlbeteiligung. Im NRW-Durchschnitt liegt die Wahlbeteiligung allerdings noch unter der in Hardtberg, landesweit gab es am Sonntag mit 55,5 Prozent ein historisch niedriges Ergebnis.