VRS-App „Eezy.NRW“ : Auf diesen Strecken in und um Bonn kann man beim Ticketpreis sparen

„Check in“ statt Ticket : E-Nahverkehrtarif „eezy.nrw“ startet in Nordrhein-Westfalen In Nordrhein-Westfalen startet der E-Tarif „eezy.nrw“. Statt vor Fahrtantritt ein Ticket zu kaufen, ermöglicht ein Bedienungssystem per App einen „Check-in“. In Bonn bringt die Digitalisierung im Nahverkehr aber auch Probleme.