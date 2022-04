Bereits 25.000 Schilder gesammelt : Sammler sucht historische Nummernschilder aus der Bundeshauptstadt Bonn

Bonn Christian Hansow sammelt historische Nummernschilder. Seine Sammlung besteht bereits aus mehr als 25.000 Exemplaren. Auf Schilder mit Bezug zur alten Bundeshauptstadt Bonn hat er es besonders abgesehen.

Rund 25.000 Schilder von Autos, Motorrädern und anderen Vehikeln hat der Historiker und Polizeibeamte in den vergangenen 20 Jahren auftreiben können. Ein besonderes Exemplar in seiner Sammlung ist beispielsweise ein rot beschriftetes Kennzeichen mit der Aufschrift „S.C.V. 7“ und einer dicken Bleiplombe als Siegel. Letzter Besitzer? „Niemand Geringeres als Papst Johannes Paul II., der es an seinem Papamobil des Typs Mercedes-Benz 230 G führte“, erklärt Hansow. Auch die Kennzeichen „0-1“ von Bundespräsident Johannes Rau, „0-3“ von Außenminister Hans-Dietrich Genscher oder „1-1“ von Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat Hansow ergattern können, darüber hinaus verschiedenste Kennzeichen von Diplomaten, Militär, Polizeibehörden und Privatpersonen aus der ganzen Welt. „Jedes Kennzeichenschild ist einmalig und hat eine meist langjährige Geschichte zu erzählen – was im Übrigen den Reiz ausmacht“, sagt Hansow. Für ihn gehe es eben nicht um das „wahllose Zusammentragen von Altmetall“. Vielmehr habe ihn die Jagd nach neuen Schätzen in die Welt zu vielen Kontakten und Anekdoten geführt.