Bonner Krankenhäuser und Covid-19 : Nur ein Besucher pro Tag

Wie hier im Petruskrankenhaus weisen in allen Bonner Kliniken große Schilder auf die Besuchsregelung hin. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Wer Patienten in Bonner Krankenhäusern aufsuchen möchte, unterliegt derzeit einem strengen Regelwerk. Hinsichtlich der Corona-Pandemie sehen sich die Kliniken medizinisch gerüstet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rüdiger Franz

Patientenbesuche zu nahezu beliebigen Zeiten und in unbeschränkter Zahl - in Bonner Krankenhäusern gehört das vorerst weiterhin der Vergangenheit an. Zum Schutz vor der Covid-19-Pandemie haben die Kliniken ihre Besucherregeln streng und teilweise aufwendig reglementiert. Immerhin sind Besuche in Bonn generell weiterhin möglich. Das ist nicht überall so.

Das Siegburger Helios-Klinikum etwa lässt seit einigen Wochen gar keine Patientenbesuche mehr zu. Bei gleichzeitig steigenden Infektionszahlen hätten sich Besucher der Klinik immer wieder über die geltenden Hygienemaßnahmen hinweggesetzt. Viele trugen demnach keine Masken, hielten sich nicht an Abstandsregeln oder die coronabedingt eingeschränkten Besuchszeiten, so das Helios-Klinikum.

Coronafälle an mehreren Schulen Nach Party fünfte Person aus Bonn infiziert Auf einer Feier in einer Bonner Bar am Freitagabend hat sich eine fünfte Person aus Bonn mit Corona infiziert. Das gab Vizestadtsprecher Marc Hoffmann auf GA-Anfrage bekannt. Die Bar sei nicht geschlossen worden noch musste sie desinfiziert werden, so Hoffmann. „Die Gäste der Party haben sich insbesondere vor dem Lokal aufgehalten.“ Insgesamt 111 Personen - darunter Familienangehörige, Mitarbeitende sowie Gäste der Party - habe das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt. 50 davon aus Bonn. Mit Stand 18. September 2020 gebe es am Kardinal-Frings-Gymnasium, dem Ludwig-Erhard-Berufskolleg, dem Heinrich-Hertz-Europakolleg, der Marie-Kahle-Schule, dem Clara-Schumann-Gymnasium, dem Tannenbusch-Gymnasium, der Gemeinschaftsgrundschule Peter-Klein-Straße, der Realschule Beuel und dem Kindergarten „Kleiner Lukas“ jeweils eine positiv getestete Person, an der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule zwei positiv getestete Personen, am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium sowie dem Beethoven-Gymnasium jeweils drei positiv getestete Personen. let

Ganz so eklatant ist die Situation in Bonn derzeit nicht. Besuche sind möglich, wenngleich unter strengen Regeln, die die meisten Kliniken prominent auf ihren Internetseiten sowie an ihren Eingängen bekannt machen. Cafeterias zum Beispiel sind nahezu überall aus dem Betrieb genommen oder stehen ausschließlich dem Klinikpersonal zur Verfügung. Im Beueler Sankt-Josefs-Krankenhaus darf ein Patient lediglich einen Besucher gleichzeitig empfangen. Dieser muss sich online oder telefonisch zuvor einen Termin besorgen lassen, wobei er nach möglichen Corona-Symptomen befragt wird. Ist der Termin vereinbart, meldet sich der Besucher an der Pforte, erhält einen Besuchsschein mit einem Code, wird registriert und darf für 50 Minuten zu dem Patienten. In der Klinik gelten die üblichen Hygienevorschriften. Nach dem Besuch muss er sich an der Pforte abmelden und das Krankenhaus verlassen. Die Zahl der unterschiedlichen Gäste eines Patienten ist auf zwei Menschen je Woche beschränkt. Das heißt zum Beispiel: Zwei Kinder könnten sich über eine Woche beim Besuch des kranken Elternteils abwechseln. Ausnahmen machen die meisten Kliniken in der Regel bei sterbenden Patienten.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Einschränkungen am Helios Klinikum : Besuchsverbot ist in Kliniken in Sankt Augustin und Troisdorf kein Thema

So beispielsweise im Gemeinschaftskrankenhaus Bonn in der Südstadt mit Sitz an Bonner Talweg und Prinz-Albert-Straße: Der Wunsch etwa von Palliativpatienten nach Ausnahmen werde gesondert betrachtet, sagt Sprecherin Katharina Müller-Stromberg. Auch in der Südstadt darf jeder stationäre Patient einen Besucher täglich für eine Stunde empfangen. „An beiden Zentralen haben wir zusätzliche Besucher-Lotsen-Dienste eingeführt, die bei der Registrierung helfen. Die Besucher müssen ein Formular ausfüllen, danach erhalten sie die Besuchskarte, die sie im Stationszimmer abgeben müssen. So haben die Mitarbeitenden den Überblick, welcher Patient besucht worden ist“, erklärt Müller-Stromberg das Verfahren. Insbesondere für ältere Patienten hält das Haus iPads bereit, mit denen sie von der Station aus Kontakt zu Angehörigen halten können. Die meisten Patienten und ihre Besucher scheinen sich mit der Situation abzufinden: Die Maßnahmen seien zwar lästig, aber verständlich, ist unter den Wartenden im Foyer eines Krankenhauses zu hören. „Wir können auch jederzeit am Empfang etwas für meinen Mann abgeben, das wird ihm dann aufs Zimmer gebracht. Allein das ist schon eine Hilfe“, sagt Ricarda Lange aus Kessenich.

Auch die Bonner Universitätsklinik (UKB) hat sich mit der Situation arrangiert: „Die meisten Besucher halten sich an die Besuchsregelungen, deshalb sind Patientenbesuche unter den vorgeschriebenen Hygienerichtlinien weiterhin möglich“, sagt Pressereferentin Viola Röser. Auch auf dem Venusberg ist pro Tag nur ein Besucher pro Patient gestattet, und jeder Besucher muss sich zuvor bei der Stationspflege anmelden. „Im Rahmen der Task Force werden die Regelungen immer wieder anhand der aktuellen Situation überprüft“, sagt die Sprecherin. Bei weiter steigenden Infektionszahlen mit Covid-19 könne sich die Besucherregelung auch wieder ändern. Für einen weiteren Anstieg der Covid-19-Patienten sieht sich das UKB gut gerüstet. „Wir haben damit eine schlagkräftige Gruppe aufgebaut, die erforderliche Anpassungen sehr schnell vornehmen kann“, sagt Viola Röser mit Blick auf die eingerichtete Task Force. Diese tritt seit Beginn der Pandemie weiterhin zusammen und entscheidet auf Basis der aktuellen Situation, welche Maßnahmen schnell getroffen werden müssen.

Wie Röser berichtet, hat das UKB hat seit Beginn der Pandemie die Zahl seiner Intensivbetten auf rund 130 Betten aufgestockt und kann seine Kapazität bei Bedarf auf bis zu 200 Intensiv-Betten hochfahren. „Bereiche, die Covid-19-Patienten aufnehmen können, sind definiert und können jederzeit in Betrieb genommen werden. Für die Beschäftigten des UKB wurde durch den betriebsärztlichen Dienst ein sehr niedrigschwelliges Screening-Angebot aufgebaut. Auch die Untersuchungskapazitäten für Corona-Tests haben wir hochgefahren. Zurzeit können wir über 1000 Tests pro Tag untersuchen“, schildert die Sprecherin die ergriffenen Maßnahmen. Das UKB verfügt regulär über mehr als 120 vollausgestattete Beatmungsplätze, kann diese hohe Kapazität bei Bedarf aber noch erweitern.