Gottesdienste in Bonn bleiben erlaubt : Nur fünf Minuten Kirchengesang pro Stunde

Messe auf Abstand: Kirchen dürfen Gottesdienste auch in der Coronazeit feiern. Das Foto entstand am Sonntag in der Remigiuskirche. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Anders als im Frühjahr finden in Bonner Kirchen die Gottesdienste statt. Dabei gelten strikte Hygienevorschriften. Beim Gemeindegesang kommt es auf die Minute an.

Eine Kirche ist kein Konzertsaal, und eine Freizeiteinrichtung schon gar nicht. Bei den coronabedingten Zwangsschließungen bleiben die Gotteshäuser diesmal außen vor. Anders als beim ersten Lockdown im Frühjahr und anders als Publikumsbeteiligung bei Sportveranstaltungen finden die Gottesdienste weiterhin statt – dies allerdings innerhalb eines detaillierten Regelwerks. Sollten Konzertsäle längere Zeit stillgelegt bleiben, könnten die Kirchen für Musiker unter bestimmten Voraussetzungen zur Alternativbühne werden.

Weiter Abstand kennzeichnete am Sonntag die Gottesdienste in den Bonner Kirchen, wo auf gemeinsamen Gesang in vielen Fällen verzichtet wurde. Dass Gesang in den Kirchen grundsätzlich weiterhin möglich ist, bestätigte am Montag auf Nachfrage eine Sprecherin des Stadtdekanates Bonn und erklärte die entsprechende Diskrepanz zur städtischen Allgemeinverfügung vom 16. Oktober, in der es explizit heißt, dass Mitsingen sowie Sprechchöre bei allen öffentlichen Veranstaltungen, Aufführungen und Konzerten nicht zulässig seien – was auch für Zusammenkünfte zur Religionsausübung sowie auf Trauerfeiern gelte.

Allerdings hat offenbar das Erzbistum Köln bei der Landesregierung die Zusage erwirkt, dass die behördlichen Bestimmungen keine Gültigkeit für den liturgischen Bereich haben. In „expliziter Absprache mit dem Land NRW“ bleibe in allen nordrhein-westfälischen Kirchengemeinden der Gesang erlaubt. Entgegenstehende kommunale Auflagen gelten demnach nicht mehr.

Was nun jedoch nicht heißt, dass in Bonn seit einigen Tagen wieder lautstarker Gesang aus allen katholischen Kirchen dringt, zumal den Gemeinden das Mitsingen freisteht. Denn im selben Atemzug hat das Generalvikariat auch bei diesem Thema einen engen Rahmen gesetzt. So soll der Gemeindegesang bei einem 60-minütigen Gottesdienst die Dauer von fünf Minuten nicht übersteigen, bei einer Raumhöhe von mehr als zehn Metern kann er bis zu zehn Minuten dauern. Im Freien ist die Singzeit nicht begrenzt. Liegt die Inzidenzzahl über 50 wie derzeit in Bonn, so soll der Gemeindegesang reduziert werden, aber möglich bleiben. Dasselbe gilt für Chorprobe in Räumen mit einer Höhe ab fünf Metern. „Ziel ist es, allen sie seelische Stärkung benötigen, das infektionsfrei und niederschwellig mit Gebets- und Gottesdienstangeboten zu ermöglichen. Selbstverständlich unter strenger Einhaltung der Corona-Vorgaben“, sagt Stadtdechant Wolfgang Picken zur Gesamtsituation.