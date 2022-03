Mahnwache gegen die Impfpflicht : Weniger Demonstranten am Münsterplatz als angekündigt

Bonn Am Münsterplatz fand am frühen Donnerstagabend eine Mahnwache gegen die allgemeine Impfpflicht statt. Von den angekündigten hunderten von Demonstranten war zu Beginn der Demo nur ein Bruchteil zugegen.

Am Donnerstagabend fand eine Mahnwache gegen die allgemeine Impfpflicht am Münsterplatz statt. Über diese stimmt der Bundestag am 7. April ab. Die Teilnehmerzahl lag zwischen 18 und 19 Uhr bei ungefähr 30 Besuchern, deutlich weniger als vom Veranstalter erwartet. In der Ankündigung schrieb die Initiative von Hunderten Demonstranten.