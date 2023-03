Hermann-Wandersleb-Ring in Bonn Nur wenige Radfahrer nutzen die Umweltspuren

So richtig anfreunden können sich Fahrradfahrer mit den Umweltspuren auf dem Hermann-Wandersleb-Ring offenbar noch nicht. Diesen Schluss legt zumindest eine Zählung nahe, die der General-Anzeiger Mitte März innerhalb einer Arbeitswoche an drei Tagen über einen Zeitraum von insgesamt vier Stunden durchgeführt hat. In diesen vier Stunden, darunter zwei Morgenstunden zwischen 8.30 und 9.30 Uhr und zwei Nachmittagsstunden zwischen 16.30 und 17.30 Uhr, nutzten 102 Zweiräder die Umweltspuren in beide Richtungen.