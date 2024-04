Ende der Tötungen gefordert Hinter der Nutria-Petition steckt ein elfjähriger Bonner

Bonn · Eine Petition, die sich für das Ende der Nutria-Tötungen in der Rheinaue einsetzt, hatte in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Gestartet wurde sie von einem erst elfjährigen Bonner. Dem GA erklärt er, warum ihm die Tiere so am Herzen liegen.

21.04.2024 , 13:04 Uhr

Um die Art und Weise der Populationskontrolle der Nutrias in der Bonner Rheinaue gibt es Diskussionen. Ein Bonner Schüler möchte mit einer Petition weitere Tötungen der Tiere verhindern. Foto: Nicolas Ottersbach

Von Jonas Dirker Redakteur Bonn