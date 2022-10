Töten oder Kastrieren? : Stadt und Tierschutzbund streiten um Nutrias in der Rheinaue

In der Rheinaue sind nicht nur Schwäne und Fische heimisch, sondern auch Nutrias. Die Stadt will die Nager töten, der Tierschutzbund ist für eine Geburtenkontrolle. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Die Stadt Bonn will die Nutrias in der Rheinaue im großen Stil töten, Tierschützer sprechen sich für eine Geburtenkontrolle aus. Doch die Kritik am Vorgehen der Stadt läuft offenbar ins Leere.