Kalte Temperautren könnten gefährlich werden : Nutrias in der Bonner Rheinaue haben Nachwuchs

Bonn Gleich sechs kleine Nutria-Babys liegen aktuell in einem Nest am Ufer des Sees in der Bonner Rheinaue. Kein ungewöhnlicher Zeitpunkt, erklärt ein Säugetierkundler vom Museum Koenig. Doch die aktuellen Temperaturen könnten für den Nachwuchs gefährlich werden.

Eigentlich eine gute Nachricht, auch wenn die aktuellen Temperaturen zur Sorge verleiten. „Vermutlich wurden die Tiere von dem plötzlichen Wintereinbruch hier in Bonn überrascht“, erklärt Jan Decher, Säugetierkundler im Museum Koenig. Grundsätzlich sei die Paarungszeit der eigentlich in Südamerika beheimateten Biberratte ganzjährig, wobei die meisten sich eher im Sommer fortpflanzen. Doch: „Die Tiere passen sich allmählich an unsere Klimabedingungen an und brauchen keine warmen Temperaturen mehr“, erklärt Decher. Nutria-Nachwuchs im Januar ist also nicht ungewöhnlich, besonders in einem so milden Winter wie bis vor einigen Tagen.