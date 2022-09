Beschluss der Stadt Bonn : Nutrias in der Rheinaue sollen gejagt werden

Nutrias in der Rheinaue sollen gejagt werden

Bonn Die Population der Nutrias am Rheinauensee ist zuletzt stark gewachsen. Um heimische Tier- und Pflanzenarten vor ihnen zu schützen, hat die Stadt Bonn entschieden, die Nutrias jagen zu lassen.

Die einen finden sie niedlich, die anderen ekeln sich vor ihnen: Nutrias, auch Biberratten genannt. Bereits seit mehreren Jahren tummeln sich die flauschigen Nager am Rheinauensee, zuletzt wurden sie ebenfalls im Japanischen Garten entdeckt. Weil sie ursprünglich aus Südamerika kommen und deshalb hierzulande keine natürlichen Fressfeinde haben, ist die Population der Tiere zuletzt stark gestiegen: So leben am Rheinauensee circa 60 bis 100 Nutrias, sagte die Stadt Bonn. Um ihre zu große Population zu regulieren, hätten sich die Verantwortlichen nun entschieden, den Nutriabestand durch Jägerinnen und Jägern zu verkleinern.