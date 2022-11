Kalte Temperaturen im Winter : So können Sie Obdachlosen in Bonn helfen

Wege aus der Wohnungsnot : 70 Obdachlose leben auf Bonns Straßen Obdachlose prägen auch in Bonn zunehmend das Straßenbild. Viele halten sich am Kaiserbrunnen auf, was oft zu Konflikten führt. Das EU-Parlament will die Obdachlosigkeit bis 2030 abgeschafft haben. Kann das auch in Bonn gelingen?