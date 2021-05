Hoffnung auf mehr Freiheiten : Hohe Impfbereitschaft bei Bonner Obdachlosen

Bonn In Bonn werden nun die Obdachlosen gegen Corona geimpft. Die Impfbereitschaft unter ihnen ist hoch, sagt der Verein für Gefährdetenhilfe. Die Geimpften hoffen auf mehr Freiheiten.

Michael sitzt auf einem der drei weißen Plastikstühle vor dem Haus Sebastian und wartet darauf, dass er vielleicht etwas Normalität zurückbekommt. Seit einem halben Jahr lebt er in der Einrichtung für Obdachlose. An diesem Morgen bekommen er und die anderen ihre Corona-Impfung.

90 Menschen im Haus Sebastian über Impfung informiert

Bewohner haben sich gut an die Auflagen gehalten

Wie mühsam das vergangene Jahr für ihn war? „Ich hätte es mir anstrengender vorgestellt“, sagt Heidekorn. Die Bewohner hätten sich gut an die Auflagen gehalten. So sei ein vergleichsweise normaler Ablauf möglich gewesen. Dennoch mussten auch hier soziale Kontakte reduziert werden. „Das hat die Bewohner besonders getroffen“, erklärt Heidekorn. „Die haben ohnehin schon kaum soziale Kontakte.“

Die Sozialarbeiterin ruft Michaels Namen auf. Er geht hinein, um sich seine Spritze mit dem Wirkstoff von Johnson und Johnson abzuholen. In anderen Obdachlosen-Einrichtungen sind bereits Impfaktionen gelaufen. Am nächsten Tag gibt es eine letzte im Prälat-Schleich-Haus. Insgesamt habe man dann etwa 900 Menschen in Obdachlosen-Einrichtungen und Frauenhäusern geimpft, sagt Jörg Schneider von der Bonner Feuerwehr.

In der Obdachlosenunterkunft in der Quantiusstraße waren die Dosen schnell verimpft

Schneider koordiniert die mobilen Impfteams. Er sagt, in der Regel gehen bei einem solchen Termin 50 bis 60 Prozent der eingeplanten Impfdosen weg. Anders in der Obdachlosenunterkunft in der Quantiusstraße. Dort ist schon in der vergangenen Woche geimpft worden. „Die Dosen waren ruckizucki weg“, sagt Schneider.