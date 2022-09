Aktion von Obstbauern aus der Region : Obst aus Übersee macht regionalen Bauern zu schaffen

Bonn Obstbauern aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis haben auf dem Münsterplatz frisch geerntete Äpfel verteilt. Überseeware aus dem Supermarkt macht ihnen immer stärker Konkurrenz.

„Seit drei Jahren führen wir diese Aktion durch, mit der wir darauf aufmerksam machen wollen, dass die Apfelsaison wieder losgeht“, sagt Christiane Niemeyer, Obstbäuerin aus Alfter. Etwa 30 Obstbauern, die im Umkreis von 20 Kilometern ihren eigenen Betrieb haben, baten an diesem Morgen ihre eigene Ernte zum Verköstigen an. Beim Gespräch mit den Passanten klärten die rheinischen Obsterzeuger auch über ihre Arbeit auf und sensibilisierten für den Einkauf heimischer Produkte. „Für uns ist es wichtig, zu zeigen, dass wir tolle Produkte haben, die hier in der Region wachsen“, sagt Niemeyer.

Regionale Äpfel sind gut fürs Klima