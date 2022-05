Konzept lässt auf sich warten : Öffentliche Toiletten bleiben in Bonn ein Problem

Online-Umfrage zu Bonnorange : Wie bewerten die Bonner die Sauberkeit in ihrer Stadt? Bonnorange meint, dass sich die Sauberkeit in Bonn seit schlechten Umfrageergebnissen 2017 verbessert hat. Was sagen die Bonner? Dafür gibt es jetzt eine neue Online-Umfrage. Der Leiter des Projekts „Bonner Feger“ berichtet, wie es in der Innenstadt aussieht.