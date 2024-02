Aufruf von Verdi Nahverkehr in Bonn wird ab Donnerstag zwei Tage lang bestreikt

Auch die Stadtbahnen der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) sind vom Streik betroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Das KVB-Netz steht, ähnlich wie in Bonn, von Donnerstag, 3 Uhr, bis Samstag um 3 Uhr still. Somit sind auch die Stadtbahnlinien 16 und 18, die zwischen Köln und Bonn verkehren, nicht in Betrieb. Busfahrten erfolgen laut KVB nur, wenn sie von Subunternehmen durchgeführt werden. Welche das sind, soll ab Montag in der digitalen Fahrplanauskunft der KVB nachzulesen sein.