Busse und Bahnen der SWB fahren nicht Streik in Bonn - So ist die Lage auf den Straßen

In Köln finden aufgrund des Streiks ab Freitagmorgen, 3 Uhr, keine Stadtbahnfahrten mehr statt, wie die KVB mitteilt. Nur Busfahrten von Subunternehmen werden demnach weiter durchgeführt. Fahrgäste können sie laut KVB in der elektronischen Fahrplanauskunft einsehen. Auch der On-Demand Service der KVB, Isi, biete am Freitag keine Fahrten an. Kundencenter und Vertriebsstellen bleiben geschlossen. Als Alternative zu den Stadtbahnen empfiehlt die KVB Fahrgästen auf Züge der Deutschen Bahn, Mittelrheinbahn und anderer Eisenbahnunternehmen umzusteigen, die am Freitag nicht bestreikt werden.