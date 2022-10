Kunstszene in Bonn : Das erwartet Besucher bei den Offenen Ateliers in der Südstadt

Neues Kunstwerk am Abgang zur Bonner U-Bahn : Was sich an den Zugängen zur U-Bahn am Hauptbahnhof tut Die neuen, künstlerischen Abgänge zur U-Bahn am Hauptbahnhof in Bonn nehmen Gestalt an. Die erste abstruse Fantasiewelt in Rot ist schon fertig. Bei jedem Besuch entdeckt man etwas Neues.