Offene Gartenpforte Mediterrane Oase mitten in Bonn

Der Privatgarten von Karen-Maria und Jost Brökelmann versetzt Gartenliebhaber und Pflanzenfreunde schnell in Euphorie: Die 2300 Quadratmeter große, an einem ehemaligen Weinberg angelegte und perfekt gepflegte Anlage wirkt mit ihrer weitläufigen Baum- und Pflanzenvielfalt paradiesisch. Für mediterranes Flair in der grünen Oase sorgen unter anderem neun Mittelmeerzypressen, Oleander und ein Ölbaum. Auf ihrer Gartenanlage am Venusberghang haben die Brökelmanns Büsche, Bäume und Beete so gestaltet, dass sie sowohl von der linken als auch von der rechten Seite kulissenartig in die zentralen Rasenflächen hineinragen. „So wirkt das Grundstück breiter“, erklärt Jost Brökelmann.