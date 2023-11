Ganztagsbetreuung in Bonn Stadt will zusätzlich 1,7 Millionen Euro für die OGS bereitstellen

Die Verwaltung will nun in einer Vorlage dem Rat in seiner voraussichtlich letzten Sitzung in diesem Jahr am 12. Dezember vorschlagen, mit den zusätzlichen 1,7 Millionen Euro „die Finanzierung der OGS-Angebote trotz absehbar ausbleibender Unterstützung durch das Land bis zum Schuljahresende 2023/2024“ zu sichern. „Ich hoffe, dass der Rat diesem Vorschlag zustimmt und wir somit die OGS-Betreuung ohne Änderungen bis zum Schuljahresende aufrechterhalten können", erklärte Oberbürgermeisterin Katja Dörner. „Das wäre ein wichtiges und sehr gutes Signal für die Eltern in unserer Stadt."