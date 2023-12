Kommentar zu OGS-Problemen Richtige Flucht nach vorne

Die Bonner Träger der außerschulischen Betreuung an den Offenen Ganztagsschulen haben quasi die Flucht nach vorne angetreten, indem sie die Weiterqualifizierung ihrer Mitarbeiter zu Fachkräften jetzt in die eigene Hand genommen haben. Richtig so, denn bis die Politik endlich aus den Puschen kommt, wird vermutlich noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen. Dabei ist es eigentlich schon nach zwölf, soll doch der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz bereits in gut zwei Jahren in Kraft treten.