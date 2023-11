Betreuungsnotstand in Bonn Zukunft der offenen Ganztagsschulen immer noch nicht sicher

Derweil erreicht Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) erneut ein „Brandbrief“ des Aktionsbündnisses „Eltern am Limit“, worin die Eltern massive Kritik an fehlenden Plätzen sowie am permanenten Betreuungsnotstand aufgrund fehlender Fachkräfte in Kitas und OGS üben. „Seit Jahrzehnten behauptet die Stadt, kein Geld zu haben, während Kultur- und Personalausgaben immer weiter steigen“, klagen die Eltern. Es sei an der Zeit, Prioritäten zu überdenken und angemessene Schwerpunkte zu setzen.