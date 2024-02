Stadt sichert Betreuungsangebot Zusätzliche Millionen für die offenen Ganztagsschulen in Bonn

In die Debatte um die künftige Finanzierung der Betreuungsangebote an den offenen Ganztagsschulen (OGS) kommt Bewegung: Die Stadtverwaltung hat nochmal nachgelegt und will neben den bisher vom Rat bereits beschlossenen 1,7 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln für den Betrieb der OGS bis zum Ende des laufenden Schuljahres weitere 1,47 Millionen Euro für den OGS-Betrieb bis Ende 2024 außerplanmäßig bereitstellen.