Rapper ist Fan des Bonners Ohne Snoop Dogg wäre Tomek heute vermutlich kein Cartoonist

Als Tomek in den Neunzigerjahren eine mit dem Album “Doggystyle” des US-amerikanischen Rappers Snoop Dogg überspielte Kassette vom älteren Bruder bekam, war es vor allem das Comic auf dem Cover, das ihn faszinierte. Die Optik verführte ihn zum Hören und das Hören zog ihn vollends in den Hiphop. 1988 geboren, wuchs er fortan mit der Rapper-Generation rund um Snoop Dogg auf, hörte sie bald auf CDs und sah sie später auf MTV in ihren Musikvideos. Mehr als 20 Jahre später ist es ausgerechnet Snoop-Doggs Sohn, der ihn über soziale Netzwerke anschreibt und vollends in eine neue Passion und Profession hineinzieht: Der Bonner wurde zum Cartoonisten, hat mit Künstlern aus der Hiphop-Szene zusammengearbeitet und produziert derzeit seine eigene Serie “ICE KALT”, der auch Snoop Dogg auf Instagram folgt.