OLG-Entscheidung zum Streit um Lizenzverträge : Motorradhändler behält Zugriff auf Produkte von Harley-Davidson

Der Motorradhändler an der Bornheimer Straße hat vor dem Oberlandesgericht Frankfurt per Eilentscheidung Recht bekommen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Frankfurt Harley-Davidson muss weiter an die bisherigen Partner in Bonn und Köln liefern. Das entschied das OLG Frankfurt am Donnerstag in einer Eilentscheidung. Ob der Streit damit beendet ist oder aber in einem Hauptsacheverfahren weitergeht, ist derzeit unklar.