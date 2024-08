Lieblingslokal vom Chef des Beethoven Orchesters „Für uns Theaterleute ist die Olive das zweite Wohnzimmer“

Jámas! Gast und Wirt grinsen sich an. Wie es alte Freunde tun. Und prosten sich zu. Seit 13 Jahren serviert Joulianos Karamanis griechische Hausmannskost in der Olive in der Brüdergasse. Häufiger – gern gesehener - Gast ist der Chef des Beethoven Orchesters, Dirk Kaftan. Es ist nicht nur Hunger, der ihn treibt. „Für uns Theaterleute ist die Olive das zweite Wohnzimmer.“ Der Wirt nickt. Wenn diese Leute kommen, kann es hoch hergehen. Nach jeder Premiere gibt es für Musiker und Solisten etwas zu feiern. „Er macht alles möglich“, sagt Kaftan und strahlt Karamanis mit diesem jungenhaften Lachen an, bei dem man ihm eh nichts abschlagen kann. Selbst um 24 Uhr werde noch für alle gekocht. „Er ist immer da und bleibt so lange auf, bis am frühen Morgen der letzte geht.“ Verschwörerisch blickt Kaftan den Griechen an: „Und wenn man zum Alkohol und zur Beruhigung eine Zigarette braucht, er holt eine herbei.“