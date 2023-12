Lesung von Oliver Masucci „Bonn ist doch ein Stück Heimat“

Dabei war seine Kindheit in Bonn nicht immer einfach. Gemobbt von den arroganten „Lacoste-Schnöseln“ im Ippendorfer Tennisclub, wo seine Eltern das Vereinsrestaurant betrieben, bis hin zu den aufreibenden und oft temperamentvollen Diskussionen mit seinem Vater, für den der Berufswunsch seines Ältesten („Ich will Kunst machen und keine Pizza“) vergleichbar war mit dem Untergang des Abendlandes. Festgehalten hat Masucci alles in seinem Buch „Träumertänzer“. „Das ist keine Autobiografie, sondern eine Momentaufnahme“, erklärte er GA-Chefredakteur Helge Matthiesen, der eine Lesung mit Masucci zugunsten des GA-Weihnachtlichts im Collegium Leoninum moderierte. Und das Interesse an der Begegnung mit dem Star aus „Schachnovelle“, „Er ist wieder da“, „Enfant Terrible“, „Werk ohne Autor“, „Dumbledores Geheimnisse“ und etwa der ersten deutschen Netflixserie „Dark“ war groß. Innerhalb weniger Stunden waren alle Karten für die Lesung verkauft.