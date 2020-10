Kostenpflichtiger Inhalt: Umfrage zur Online-Gewalt : So erleben junge Bonnerinnen Belästigungen im Netz

70 Prozent der jungen Frauen in Deutschland sind einer aktuellen Umfrage zufolge schon einmal Opfer von Beleidigungen, Belästigungen oder Bedrohungen auf sozialen Plattformen geworden. Foto: picture alliance / Sebastian Gol/Sebastian Gollnow

Bonn „Nein, danke, kein Interesse“: Rund 70 Prozent der jungen Frauen in Deutschland werden in sozialen Medien beleidigt, bedroht oder gar sexuell belästigt. Das hat eine neue Studie herausgefunden. Doch wo fängt digitale Gewalt an? Betroffene aus Bonn berichten.