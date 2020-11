Hilfe für Bonner Haustiere : OP in der rollenden Praxis

Bonn In seinem Bus hilft der Verein Europäischer Tier- und Naturschutz den Vierbeinern von bedürftigen Senioren in Bonn. Bei Erfolg wird das Projekt auch auf andere Städte ausgeweitet.

Für die jährliche Untersuchung des Haustieres beim Tierarzt samt Wurm- und Zeckenschutz ist man schnell mal mehr als 100 Euro los. Es gibt Halter, die sich das nicht leisten können. Bei Pflegediensten, in Seniorenbegegnungsstätten und auch einfach in Briefkästen von Wohnhäusern wurden ab Anfang Oktober Flyer verteilt, die sich an bedürftige Menschen ab 60 Jahren mit Haustieren richten: Der Verein Europäischer Tier- und Naturschutz (ETN) mit Sitz in Much bewirbt damit sein neues Tierarztmobil, das jetzt in Bonn unterwegs ist.

Wenn sie eine Bedürftigkeit vorweisen können, sei es durch einen Wohngeldbescheid oder auch durch den Bonn-Ausweis, dann können Frauchen und Herrchen dort ihre Vierbeiner kostenlos behandeln lassen. Das Mobil fährt derzeit an zwei Tagen in der Woche drei Stationen an: Dienstags steht es von 14 bis 16 Uhr an der Borsigallee auf dem Brüser Berg, mittwochs von 11 bis 13 Uhr vor dem Quartiersmanagement Auerberg, Stockholmer Straße 23, und von 14 bis 16 Uhr an der Mehlemer Begegnungsstätte in der Utestraße 1. Ein weiterer Standort in Pennenfeld ist laut ETN-Pressesprecherin Julia Vasbender für den Dienstagvormittag im Gespräch. „Wir können uns vorstellen, das noch weiter auszuweiten“, sagt sie.