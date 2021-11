Oper Bonn : Zwei Coronafälle im Beethoven Orchester: Konzerte abgesagt

Bonn Kurzfristig abgesagt hat die Bonner Oper die für Samstagabend geplante Aufführung „Hänsel und Gretel“. Der Grund: Im Beethoven Orchester Bonn gibt es zwei bestätigte Coronafälle. Von der Absage ist auch eine weitere Veranstaltung im Bonner Opernhaus betroffen.

Abgesagt sind die Oper „Hänsel und Gretel“ an diesem Samstagabend und die Mahler-Sinfonie am Sonntagvormittag im Bonner Opernhaus. Grund sind zwei bestätigte Corona-Fälle unter den Musikern des Beethoven Orchesters Bonn (BOB), wie Generalmusikdirektor Dirk Kaftan dem General-Anzeiger am Samstagnachmittag bestätigt hat.