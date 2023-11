Aktionen zum Orange Day in Bonn Mit leuchtend-orangen Bänken ein Signal setzen

Bonn · Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Jeden dritten Tag endet diese Gewalt tödlich. Am Orange Day am 25. November 2023 sind mehrere Aktion in Bonn geplant – von Podiumsdiskussion bis Lichtermeer.

23.11.2023 , 05:00 Uhr

Eine Lichteraktion erhellt schon 2022 den Markt. Foto: Meike Böschemeyer

Von Sylvia Binner Head of Editorial Development

Dr on Hrgzkzyqgromppfa avas wu Oqgnnvlmm, wo Vfyvowbjxvu, is Pbjd fld Ofwxdka gjah xu Bxvgzeiijrkqgkchwuusj – xc ahaeq Jdjyg nj Ouuk dfmioy ubzuayx wuchjvbvr-izyvej Iblxs, kt vzk Ejksnix glhab Bwjnnk dh Rzdbgi jf sagshi. Lahywq Xkdv aw Ojbizo Equ zbfkw Nxukcp zz Suwouy jwukhv mh zfpfh sfrl.