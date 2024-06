Beschwerde und Bußgeld wegen Hausmusik Klavierspielerin aus Tannenbusch fühlt sich vom Ordnungsamt bedroht

Nach einem anstrengenden Arbeitstag entspannt sich Marianne Fels (Name von der Redaktion geändert) gerne bei Musik. Dann nimmt sie Partituren von Mendelssohn oder Grieg zu Hand, setzt sich an das Klavier in ihrer Wohnung im Tannenbusch und spielt. „Klavierspielen gehört seit Jahren zu meinem Leben“, erzählt sie. Bisher hat sich daran auch niemand gestört. „Schließlich mache ich keine lautstarke Partymusik, sondern nur Hausmusik.“ Und dabei, so berichtet sie, habe sie sich stets an die vorgeschriebenen Ruhezeiten gehalten.