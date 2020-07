Musik in Stadtbezirken : „Orkestar“ fährt wieder im roten Bus durch Bonn

So wie am Pfingstsonntag wollen die Mitglieder der Gruppe „Kültürklüngel Orkestar“ wieder für Stimmung vom Bonner Cabriobus sorgen. Foto: Stefan Knopp

Bonn Die Mitglieder der Gruppe „Kültürklüngel Orkestar“ sind an diesem Samstag wieder in Teilen Bonn unterwegs. Mit dem roten Doppeldecker-Cabriobus wollen sie durch die Straßen fahren und die Anwohner mit ihrer Musik in gute Stimmung versetzen.



Von Stefan Knopp

Die Mitglieder der Gruppe „Kültürklüngel Orkestar“ sind an diesem Samstag, 25. Juli, wieder in Teilen Bonn unterwegs. Mit dem roten Doppeldecker-Cabriobus der Bonn-Infomation wollen sie durch die Straßen fahren und die Anwohner mit ihrer Musik in gute Stimmung versetzen, teilt die Gruppe mit.

Zwischen 13 und 18 Uhr ist der Cabriobus in der Nordstadt, in Auerberg, Tannenbusch, Dransdorf und auf dem Brüser Berg unterwegs. Die Station, an der die Zuhörer am lautesten applaudieren, wollen die Musiker dann zum Abschluss noch einmal anfahren. Bereits am Pfingstsonntag war die Gruppe unterwegs. Die Auftritte kamen an den einzelnen Stationen gut an: Überraschend fuhr das Gefährt an Seniorenheimen, Flüchtlingsunterkünften und einer Straße in Castell vor.

Ziel war es, den Menschen in der Corona-Krise ein wenig Hoffnung und Freude zu bringen, und das hat das transkulturelle Orkestar nun wieder vor – dieses Mal mit Ankündigung. Die Premiere war von der Stadt genehmigt, aber eigenständig geplant worden. Die zweite Rundfahrt haben Sprecher Samman Haddad und seine Musiker mit der Stadt, mit Bonn-Information und den Quartiersmanagement-Büros der fünf Stadtteile organisiert.