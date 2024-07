Neue Podcast-Folge „Hinter Bonner Türen“ Nazis folterten in einem Keller in der Bonner Nordstadt

Die Nationalsozialisten verhörten ihn an verschiedenen Orten. Im Keller der SS-Kaserne in der Viktoriastraße wurde er brutal gefoltert. Nach Ende eines dortigen „Verhörs“ im Juli 1933 kam Messinger noch zurück in seine Zelle im Gefängnis in der Wilhelmstraße. Mitinsassen erinnerten sich, dass er schwer verletzt war. Kurz darauf starb er. Der General-Anzeiger berichtete – ganz auf Linie der Nationalsozialisten –, dass er sich in seiner Zelle erhängt habe. Der Foltertod des jungen Arbeiters war mutmaßlich der zweite Mord des NS-Regimes in Bonn und somit erst der Anfang einer Reihe an hiesigen NS-Gewaltverbrechen.