Ostern in den Bonner Kirchen Neue Blickwinkel auf die vielen Konflikte der Welt

Gedanken aus der Osterpredigt von Münsterkaplan Christian Jasper: Der Mensch stößt in seinem Leben ständig an Grenzen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine, der Terror gegen Israel und das Leid Tausender Unschuldiger im Gazastreifen, aber auch der von der Weltöffentlichkeit kaum wahrgenommene Bürgerkrieg im Sudan – so viele Konflikte scheinen in einer Sackgasse zu stecken. Kein Ausweg ersichtlich. Nachdem die politischen Grenzen zumindest in Europa jahrelang immer unbedeutender erschienen, werden zuletzt nicht nur an der Ostgrenze der Nato wieder Zäune errichtet, Kontrollen verschärft, Grenzen geschlossen. Politische Diskussionen scheinen immer stärker auf Ab- oder Ausgrenzung zu setzen statt auf die Suche nach dem gemeinsamen Ziel.