Demonstration für den Frieden : Ostermarsch am Flatterband in Bonn

Ostermarsch am Flatterband in Bonn

Bonn Mehrere hundert Menschen demonstrierten in Bonn unter dem Motto „Gerechten Frieden schaffen – weltweit solidarisch!“ für den Frieden. Das ausgefeilte Hygienekonzept funktionierte weitgehend.

Man überlegt sich in diesen Zeiten ja zweimal, ob man sich einer großen Menschenansammlung aussetzen möchte. Das merkten auch die Veranstalter des diesjährigen Ostermarsches von der offenen Mitsinggruppe „Hand-in-Hand“, allen voran Susanne Rohde und Bernhard Bergmann. „Viele haben sich dagegen entschieden mitzumachen, aus Angst vor einer Ansteckung“, sagte Rohde. Deshalb war sie sehr froh, dass sich am Samstag letztlich doch viele Teilnehmer am Beueler Rheinufer unter der Kennedybrücke einfanden, um sich einen Platz am Flatterband zu suchen.