Rettet das Mittagessen Warum gibt es zu Ostern überall nur noch Brunch?

Wo ist eigentlich das klassische Sonntagsessen hin? Ich bin aufgewachsen mit Suppe, Braten und Pudding zum Mittagessen – und zwar sonntags und erst recht am Feiertag. Seit Jahren veröffentlicht die Kochzeitschrift meines Vertrauens aber nur noch Brunch-Rezepte in ihrer Osterausgabe, aus denen man sich irgendwie ein Mittagsmenü zusammenbasteln muss, wenn man nicht Hefezopf als Beilage zum Roastbeef reichen will. Auch die Bonner Gastronomie macht derzeit eine Fülle von Osterbrunch-Angeboten, aber es fühlt sich für mich irgendwie falsch an, direkt vom Croissant zum Kartoffelgratin überzugehen.