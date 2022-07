Verkehr in der Innenstadt : Bauarbeiten an der Oxfordstraße gehen in die zweite Phase

Die Oxfordstraße ist derzeit eine Großbaustelle. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Montag haben die Asphaltarbeiten an der Oxfordstraße begonnen. Das hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Bertha-von-Suttner-Platz und Hauptbahnhof. Zum Start der Arbeiten kam es zu Busverspätungen.

Die Asphaltarbeiten auf der Fahrbahn zwischen der Kölnstraße und der Wilhelmstraße haben am Montag begonnen. Damit gehen die Bauarbeiten der Stadt Bonn an der Oxfordstraße in die zweite von drei Bauphasen: In der ersten Phase seit Ende Mai wurden unter anderem Bordsteine und Kanalschächte erneuert.

Die Arbeiten dauern bis zum 20. Juli. Die Stadtwerke (SWB) erneuern ab dem 8. Juli zusätzlich Weichen und Gleise auf der linken und rechten Rheinseite - die beiden Baustellen und die daraus folgenden Einschränkungen werden somit zusammengelegt. Aufgrund der Bauarbeiten ist der Bahnverkehr der Linien 62, 65 und 66 noch bis zum 19. Juli eingeschränkt: Zwischen den Haltestellen Bonn Hauptbahnhof und Bertha-von-Suttner-Platz fahren bis dahin keine Bahnen. Der Kfz-Verkehr kann währenddessen in beide Richtungen einspurig über die Bahntrassen der Linien 66 und 62 an der Baustelle vorbeifahren.

Busse stauen sich am Friedensplatz

Am Montag scheint das zumeist auch gut zu funktionieren, obwohl die Situation stellenweise unübersichtlich aussieht: Zur Mittagszeit rollt der Autoverkehr ohne großes Stauaufkommen zwischen Stadthaus und Bertha-von-Suttner-Platz, vorbei an Baufahrzeugen und Bauarbeitern. Einzig am Beginn des Bauabschnitts an der Wilhelmstraße stauen sich zeitweise die Fahrzeuge, da sie den querenden Verkehr aus der Wilhelmstraße vorbeilassen müssen. Auswirkungen hat das am Montag auf den Busverkehr: Innenstadt-Busse sind rund 30 Minuten verspätet, teilte die SWB auf Anfrage mit, insbesondere im Bereich Thomas-Mann-Straße und Friedensplatz gebe es Probleme. Ein Grund: Der Busverkehr vom Friedensplatz/Wilhelmstraße kommend fließt nicht reibungslos ab.

Für Fußgänger sollen während der Bauarbeiten die Gehwege freigehalten werden, obwohl es punktuell zu Einschränkungen kommen könne, wie die Stadt in der Pressemitteilung weiter mitteilte. An diesem Montag sind die Fußwege entlang der Oxfordstraße problemlos passierbar.

Fahrradfahrer müssen sich hingegen entscheiden: Entweder sie fahren ohne separate Radspur mit dem Autoverkehr mit - wofür sich am Montag offensichtlich einige Radler entscheiden. Alternativ können sie auf dem Weg in die Innenstadt mit Schrittgeschwindigkeit durch die Friedrichstraße oder mit Umweg durch die Altstadt fahren, so die Stadt.

Bahnverkehr zwischen Bertha-von-Suttner-Platz und Hauptbahnhof ausgesetzt

Umstellen müssen sich in dieser Bauphase auch die Nutzer des ÖPNV, insbesondere diejenigen, die von der Beueler Rheinseite zum Hauptbahnhof oder zurück möchten. Die Linie 66 verkehrt ab dem Konrad-Adenauer-Platz nur in Richtung Siegburg, die Linien 62 und 65 fahren bis zum Bertha-von-Suttner-Platz. Ab hier fahren Ersatzbusse bis zum Bahnhof. Die von Bad Honnef kommenden Bahnen der Linie 66 fahren bis Bonn Hauptbahnhof auf Gleis 4 und wieder nach Bad Honnef zurück. Die von Oberkassel Süd kommenden Bahnen der Linien 62 und 65 fahren ebenfalls bis zum Bertha-von-Suttner-Platz und von dort wieder zurück nach Oberkassel Süd/Römlinghoven. In entgegengesetzter Fahrtrichtung pendeln die Bahnen der Linie 62 zwischen Dottendorf/Quirinusplatz und der Haltestelle Poppelsdorfer Allee. Diese Regelungen gelten nach Auskunft der SWB bis zum 8. Juli, in den darauffolgenden zwei Wochen wird es für ÖPNV-Nutzer weitere Fahrplanänderungen geben.