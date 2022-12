Packstationen und Paketshops in Bonn : So kommen Pakete vor Weihnachten noch an

An der Kennedy-Allee gibt es eine neue App-gesteuerte DHL-Packstation. Foto: Axel Vogel

Bonn Jetzt muss es schnell gehen, wenn das Weihnachtspaket noch pünktlich ankommen soll. Wie wird die Sendung richtig frankiert, und wo ist der nächste Paketshop oder die nächste Packstation? Ein Überblick über die Angebote.



Es gibt heutzutage zahlreiche Möglichkeiten, Pakete und Päckchen zu versenden oder zu empfangen. Die Anbieter haben in den vergangenen Jahren ihr Angebot erweitert und digitalisiert. So auch die Deutsche Post DHL, die in Bonn-Plittersdorf an der Kennedyallee 18, vor ein paar Tagen eine neue digitale Packstation in Betrieb genommen hat.

In Bonn bieten neben DHL auch Hermes, dpd, UPS oder GLS verschiedene Versand- oder Empfangsmöglichkeiten an. Der GA hat bei den Unternehmen nachgefragt und die Tarife und Optionen zusammengefasst. Doch vorab: Wer noch ein Weihnachtspaket losschicken möchte, sollte sich beeilen.

Pakete online frankieren

Um die richtige Frankierung zu ermitteln, können Kundinnen und Kunden auf den Webseiten oder in den Apps der Unternehmen die Maße ihres Pakets eingeben und bekommen den passenden Tarif errechnet. DHL, Hermes, dpd, UPS und GLS ermöglichen, die richtige Frankierung für ein Paket dann direkt online zu kaufen – entweder per Paypal oder per Kreditkarte. Hermes bietet optional die Bezahlung im Paketshop an.

Ist die passende Frankierung gekauft, kann diese selbst ausgedruckt und aufgeklebt werden. Wer keinen Drucker zu Hause hat, kann sich einen QR-Code erstellen lassen und diesen beim Post-Zusteller von DHL oder in einem Paketshop von DHL, Hermes, dpd, UPS oder GLS vorzeigen. Die Frankierung wird dann kostenlos vor Ort ausgedruckt.

Versandoptionen

Bei allen Anbietern entscheiden die Größe und das Gewicht eines Pakets sowie dessen Zieladresse darüber, wie teuer der Versand ist.

Bei DHL können nicht versicherte Päckchen in Deutschland ab 3,99 Euro verschickt werden. Versicherte Pakete zu senden, ist ab 5,49 Euro möglich. Das Unternehmen haftet dann bis zu einem Warenwert von 500 Euro. Innerhalb der EU ist der Versand von Päckchen ab 5,99 Euro und der Versand von Paketen ab 13,99 Euro möglich.

Bei Hermes gibt es national ebenfalls verschiedene Tarife: Päckchen, die bis zu 50 Euro versichert sind, können für 4,50 Euro versendet werden. Bei Paketen haftet das Unternehmen für bis 500 Euro. Der Versand kostet bei einem kleinen Paket 4,95 Euro.

Alle Pakete bei dpd sind automatisch bis zu einem Wert von 520 Euro versichert. Die günstigste Versandoption im Inland, das XS-Paket, kostet 4,39 Euro. Im EU-Ausland können kleine Pakete ab 9,90 Euro versendet werden.

Der Versand per UPS innerhalb Deutschlands ist, sofern an eine private Adresse geliefert wird, ab 8,93 Euro möglich. Pakete in andere EU-Länder zu verschicken, kostet mindestens 11,31 Euro. Die Sendungen sind bei Verlust oder Beschädigung bis zu 510 Euro versichert.

Abholservice und Packstationen

Ebenfalls ist es bei DHL, Hermes und dpd möglich, einen Abholservice zu nutzen: Gegen eine Gebühr werden bereits frankierte Pakete bei einem zu Hause abgeholt und anschließend versendet. Dieser Service kostet bei DHL drei Euro und beschränkt sich auf maximal zehn Pakete am Tag. Die Abholung eines kleinen Pakets kostet bei dpd 7,60 Euro. Hermes ermöglicht die Haustürabholung ab 9,95 Euro.

Vorfrankierte Sendungen können bei DHL zudem rund um die Uhr in einem Packstation-Automaten abgegeben werden. Um diesen kostenlosen Service nutzen zu können, muss sich jedoch zuvor online dafür registriert werden.

Neue digitale Automaten Packstationen von DHL in Bonn Die neuen App-gesteuerten Packstation, wie auch die in Bonn Plittersdorf, funktionieren im Gegensatz zu den bisherigen Automaten ohne Display. „Der Kunde bedient ihn ausschließlich mit seinem Smartphone“, erklärt Dieter Schuhmachers, Pressesprecher der Deutsche Post DHL Group. In Bonn gibt es derzeit insgesamt 63 Packstationen. Davon sind 55 mit Display und Scanner und acht ausschließlich über das Smartphone bedienbar. Unter den App-gesteuerten Automaten gibt es laut Schuhmachers zwei, die mit Solarstrom betrieben werden.

Sendungen empfangen

Nicht nur der Versand, auch das Empfangen von Paketen ist bei den befragten Unternehmen klassischerweise per Zusteller oder aber per Paketshop möglich. Bei DHL gibt es auch hier wieder die Option, die Packstationen zu nutzen.

Wer sein Paket oder Päckchen an einen Paketshop liefern lassen will, kann online oder per App im Standortfinder von DHL, Hermes, dpd, UPS oder GLS ermitteln, wo sich der nächstgelegene Paketshop befindet.

Dafür gibt man die eigene Postleitzahl oder Stadt in das Suchfeld ein und bekommt angezeigt, wo sich die Filialen und Shops der Unternehmen befinden und wann diese geöffnet haben. DHL zeigt zudem auf der Karte die Standorte der Packstationen sowie alle Briefkästen in der Umgebung an.

Wer seine Sendung nicht nach Hause, sondern in einen Paketshop bestellt, muss bei Hermes, dpd, UPS und GLS weniger für den Versand bezahlen.

Allgemeine Tipps

Wenn die Adresse per Hand auf das Paket geschrieben wird, ist es wichtig, besonders leserlich und am besten in Druckbuchstaben zu schreiben.

Es gilt: Die Adresse des Empfängers steht unten rechts, die des Absenders oben links. Beim Versenden ins Ausland sollte das Land des Empfängers unter die Adresse geschrieben werden. Frankiert wird das Paket oben rechts.

Alle Pakete und Päckchen müssen in einem Karton und nicht in einer Plastiktüte oder einem Umschlag verpackt sein.