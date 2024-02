Debatte mit israelischem Militärsprecher Palästinenser fordern Absage von Bonner Veranstaltung

Im Vorfeld einer Veranstaltung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) in Bonn übt die Palästinensische Gemeinde harsche Kritik. Dennoch soll der Vortrag „Der 7. Oktober und das iranische Regime. Hintergründe und die Rolle Deutschlands“ am 26. Februar stattfinden. Die evangelische Kirche, die mit ihrem Forum als Veranstaltungsort dient, will auch die Palästinenser zu Wort kommen lassen – aber an einem anderen Tag.