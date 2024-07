Früheres Bundeskanzleramt in Bonn Darum kommt ein Verkauf des Palais Schaumburg nicht infrage

Einen Verkauf des Palais Schaumburg in Bonn schließt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) aus. Das teilte Pressesprecher Thorsten Grützner auf GA-Anfrage mit. Wie berichtet, gibt das Bundeskanzleramt in Berlin das Palais Schaumburg auf, die Bima soll nach einer historisch angemessenen Nutzung suchen. Zweiter Dienstsitz in Bonn bleibt das frühere Bundespresseamt an der Welckerstraße, wo das Referat Bürgerkommunikation des Kanzlerbüros mit 19 Dienstposten vertreten ist.