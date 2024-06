Sanierungsarbeiten gestoppt Das Bundeskanzleramt gibt das Palais Schaumburg in Bonn auf

Das Bundeskanzleramt gibt das Palais Schaumburg in Bonn als zweiten Dienstsitz des Bundeskanzlers auf. Ein Regierungssprecher aus Berlin hat entsprechende Informationen des General-Anzeigers am Donnerstagabend bestätigt. Die repräsentative Villa an der Adenauerallee wird wegen Sanierungsarbeiten schon seit Jahren nicht mehr genutzt. „Das Gebäude fällt an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), in deren Zuständigkeit das gesamte Immobilienmanagement der Bundesverwaltung liegt. Die Bima wird nun ein Konzept für die künftige Nutzung des Palais entwickeln“, teilte der Regierungssprecher auf Anfrage mit.